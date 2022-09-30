В Уфе на кассира "Монетки" напал неизвестный с ножом (ВИДЕО)
14:02, 30 сен 2022
Сегодня, 30 сентября, в одном из магазинов Уфы произошло нападение на продавца. Неизвестный мужчина бросился на сотрудницу «Монетки» в Инорсе и приставил нож к ее горлу. Момент попал на видео.
Как рассказали в МВД Башкирии, инцидент произошел около 08:00. На записи видно, как один мужчина удерживает другого на полу, а в это время с улицы на продавщицу бросается третий.
К счастью, женщине удалось вырваться. Сообщение о нападении было передано правоохранителям.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе женщина погибла на руках у пожарных.
Источник:
ufa1.ru
Фото: скриншот видео
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