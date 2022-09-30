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Автобус с мобилизованными из Башкирии попал в Татарстане в аварию

Автобус с мобилизованными из Башкирии попал в Татарстане в аварию

17:49, 30 сен 2022

Мобилизованные из Башкирии попали в ДТП на территории Татарстана. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях, информацию подтвердили в ГИБДД Татарстана. Сегодня, 30 сентября, рассказываем подробности.



Автобус с попавшими под мобилизацию мужчинами ехал в Казань, к месту сбора. Однако водитель не справился с управлением и врезался в остановку на трассе. Инцидент произошел в районе поселка Карабаш в Бугульминском районе.

На борту находились 37 человек, никто из них не пострадал. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что пьяный мужчина бросился на руль. Эмоциональное обращение можно посмотреть на видео ниже:

— Сейчас мобилизованных пересадят в другой автобус и доставят на место сбора, — рассказали в ГИБДД Татарстана.


Примечательно, что автобус находился в сопровождении гаишников из Башкирии. В Госавтоинспекции республики не смогли прокомментировать аварию.

— ДТП произошло на территории другого региона, и мы не уполномочены комментировать данный факт, — заявили в полиции.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: мобилизация происшествия аварии
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