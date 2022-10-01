Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии нашли останки пропавшего пожилого жителя Белорецкого района

В Башкирии нашли останки пропавшего пожилого жителя Белорецкого района

11:20, 01 окт 2022

В Башкирии в лесу нашли останки пропавшего 78-летнего жителя Белорецкого района.



Известно, что мужчина перестал выходить на связь с родными после того, как отправился на прогулку в лес вблизи села Николаевка 18 августа. Близкие пенсионера организовали поиски родственника и обратились в полицию. К сожалению, живым найти мужчину не удалось.

«Белорецкое Телевидение» сообщает, что останки мужчины обнаружили в 18 километрах от села Верхняя Арша в Белорецком районе. Рядом с телом нашли личные вещи, которые помогли оперативно установить личность погибшего.


По данным Белорецкого следственного отдела, телесных повреждений на теле погибшего не было. При этом на костях нашли следы от зубов диких животных. Сыщики установили, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила в период с 17 до 20 августа.

Ранее сообщалось о том, что на трассе в Белорецком районе Башкирии загорелась легковушка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
Читайте также

В Уфе найдены останки четвертованного тела
Происшествия в Башкирии
В Уфе найдены останки четвертованного тела
В Башкирии на территории зоофермы обнаружили тело неизвестного мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на территории зоофермы обнаружили тело неизвестного мужчины
В Белорецком районе на реке Инзер нашли тело пропавшего рыбака
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе на реке Инзер нашли тело пропавшего рыбака
В Баймакском районе в лесу обнаружили останки неизвестного человека
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе в лесу обнаружили останки неизвестного человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: