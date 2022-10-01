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В Зилаирском районе Башкирии из-за мокрого снега на трассу погнуло деревья

В Зилаирском районе Башкирии из-за мокрого снега на трассу погнуло деревья

11:36, 01 окт 2022

В Зилаирском районе из-за прошедшего накануне дождя с мокрым снегом деревья согнулись на дорогу. Чтобы ликвидировать последствия непогоды, на место пришлось выезжать специалистам.



Деревья повалились на дорожное полотно на автодороге регионального значения Ира - Магнитогорск, между Зилаиром и Юлдыбаево и на автодороге межпоселкового значения между Сабырово и Кадырша. Автомобильное сообщение между населенными пунктами не было нарушено. Линии электропередач не были повреждены. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС Башкирии.

К восстановительным работам привлекли сотрудников «Башкиравтодора», аварийно-спасательной службы и местное население.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Зилаирский район происшествия
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