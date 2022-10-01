В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода
19:02, 01 окт 2022
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сегодня, 1 октября.
Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в пять вечера в Благовещенске на улице Седова. 47-летний местный житель за рулем «Лады Гранты» наехал на 53-летнего мужчину. Пешеход умер на месте. Водитель был пьян. Подробности уточняются.
- Результат освидетельствования показал 1,092 мг/л алкоголя, - сообщили в ГИБДД.