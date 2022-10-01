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В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода

19:02, 01 окт 2022

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сегодня, 1 октября.



Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в пять вечера в Благовещенске на улице Седова. 47-летний местный житель за рулем «Лады Гранты» наехал на 53-летнего мужчину. Пешеход умер на месте. Водитель был пьян. Подробности уточняются.

- Результат освидетельствования показал 1,092 мг/л алкоголя, - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии пьяная автоледи за рулем “четырнадцатой” столкнулась с Kia. В результате сильного удара автоледи с различными травмами обратилась в больницу. 

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Источник: ufa1.ru
Теги: Благовещенский район происшествия ДТП
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