В Благовещенском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода

19:02, 01 окт 2022

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов сегодня, 1 октября.







Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла в пять вечера в Благовещенске на улице Седова. 47-летний местный житель за рулем «Лады Гранты» наехал на 53-летнего мужчину. Пешеход умер на месте. Водитель был пьян. Подробности уточняются.



- Результат освидетельствования показал 1,092 мг/л алкоголя, - сообщили в ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе Башкирии пьяная автоледи за рулем “четырнадцатой” столкнулась с Kia. В результате сильного удара автоледи с различными травмами обратилась в больницу.

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