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В Уфе неизвестные осквернили Монумент дружбы

В Уфе неизвестные осквернили Монумент дружбы

19:08, 01 окт 2022

Сегодня, 1 октября, в Уфе неизвестные облили красной краской Монумент дружбы. Снимки оскверненного памятника появились в соцсетях.

Красную краску вылили прямо в центр скульптуры. Известно, что произошло это ночью. В МВД это факт подтверждают. Личности вандалов устанавливают.



Монумент дружбы был открыт в 1965 году. Его заложили 14 июня 1957 года в год 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России.

Ранее сообщалось о том, что  в одном из магазинов Уфы произошло нападение на продавца. Неизвестный мужчина бросился на сотрудницу «Монетки» в Инорсе и приставил нож к ее горлу. Момент попал на видео.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа вандализм
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