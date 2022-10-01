В Уфе неизвестные осквернили Монумент дружбы
19:08, 01 окт 2022
Сегодня, 1 октября, в Уфе неизвестные облили красной краской Монумент дружбы. Снимки оскверненного памятника появились в соцсетях.
Красную краску вылили прямо в центр скульптуры. Известно, что произошло это ночью. В МВД это факт подтверждают. Личности вандалов устанавливают.
Монумент дружбы был открыт в 1965 году. Его заложили 14 июня 1957 года в год 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России.
Ранее сообщалось о том, что в одном из магазинов Уфы произошло нападение на продавца. Неизвестный мужчина бросился на сотрудницу «Монетки» в Инорсе и приставил нож к ее горлу. Момент попал на видео.
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: соцсети
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