В Сибае 19-летнего парня пришлось деблокировать после ДТП

16:58, 02 окт 2022

В Госкомитете по ЧС сообщили о серьезной аварии, которая произошла накануне, 1 октября, в Сибае. В результате происшествия пострадал 19-летний водитель, которого пришло деблокировать.



По предоставленной информации, пострадавший находился за рулем ВАЗ-2114, когда вылетел в кювет и столкнулся с деревом.



На место происшествия выехали спасатели и медики. Мужчину деблокировали и госпитализировали в больницу.



Ранее сообщалось о том, что в Сибае 47-летний водитель сбил на «Рено Логан» женщину. Пострадавшая отделалась телесными повреждениями, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.



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Фото: МЧС по РБ