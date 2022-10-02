В Сибае 19-летнего парня пришлось деблокировать после ДТП
16:58, 02 окт 2022
В Госкомитете по ЧС сообщили о серьезной аварии, которая произошла накануне, 1 октября, в Сибае. В результате происшествия пострадал 19-летний водитель, которого пришло деблокировать.
По предоставленной информации, пострадавший находился за рулем ВАЗ-2114, когда вылетел в кювет и столкнулся с деревом.
На место происшествия выехали спасатели и медики. Мужчину деблокировали и госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось о том, что в Сибае 47-летний водитель сбил на «Рено Логан» женщину. Пострадавшая отделалась телесными повреждениями, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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