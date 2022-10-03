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В Уфе пьяная пассажирка авто напала на полицейского с кулаками и оскорблениями

В Уфе пьяная пассажирка авто напала на полицейского с кулаками и оскорблениями

09:46, 03 окт 2022

Сотрудники ГИБДД в Уфе задержали пьяную пассажирку автомобиля. Девушка вела себя агрессивно, угрожала полицейскому, материла его и кидалась. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.



Во время несения службы инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Datsun». Оказалось, что водитель был пьян. Прибор «Алкотестер» показал наличие в выдыхаемом им воздухе алкоголь - 0.277 мг/л.

Девушка, которая в этот момент находилась в салоне автомобиля, вела себя агрессивно и самоуверенно. Полицейскому пришлось применить силу. После чего ее передали в отделение полиции для дальнейших разбирательств.


Все материалы проверки полицейские направили в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти».

Ранее сообщалось о том, что в Уфе неизвестные облили красной краской Монумент дружбы. Снимки оскверненного памятника появились в соцсетях.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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