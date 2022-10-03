В Уфе водитель маршрутки спас мужчину, который оказался на краю моста

10:26, 03 окт 2022

Простой водитель автобуса Родион Искандаров спас от неминуемой гибели случайного прохожего на мосту через реку Белая. Случай произошел на глазах десятков изумленных пассажиров маршрута №110с в минувшую среду, 28 сентября.







В обычный осенний день водитель «Башавтотранса» Родион Искандаров выполнял привычный рейс из Булгаково в уфимский Док, как вдруг увидел на мосту через реку Белая мужчину, нависшего над ограждением. Он незамедлительно остановил автобус, выскочил на улицу и подошел к незнакомцу. Как пишут очевидцы в социальных сетях, дело было в седьмом часу вечера неподалеку от Монумента дружбы.





- Мужчина был явно сильно пьян! На помощь водителю выбежали еще мужчины, коллективно его затащили в автобус, довезли до МВД, по пути поговорили с ним о жизни, он вышел! – написала на следующий день в социальных сетях пассажирка того самого автобуса, ставшая невольной свидетельницей спасения. К слову, никто из пассажиров тогда не стал возмущаться из-за незапланированной остановки.



Как отметила автор поста в социальных сетях, когда нетрезвый мужчина покинул автобус на остановке, водитель вновь вышел из кабины и перекинулся с ним еще парой слов. Что именно он сказал незнакомцу, осталось «за кадром», но по словам пассажирки, после этого спасенный протрезвел и «уже в другом настроении ушел».









Водитель, проявивший неравнодушие и чудеса убеждения, как оказалось, имеет солидный опыт работы в общественном транспорте - он трудится в «Башавтотрансе» с 2009 года. Как пояснили в самой компании, Родион Искандаров – человек скромный и «геройства в своем поступке не усматривает, считая, что так на его месте поступил бы каждый».

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Фото: ГУП «Башавтотранс»