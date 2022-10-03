В Абзелиловском районе Башкирии два ребенка отравились парами бензина
15:00, 03 окт 2022
В Абзелиловском районе два ребенка отравились бензином. Дети нашли канистру с горючим, открыли ее и надышались парами.
Пострадавших — школьников 11 и 14 лет — доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что они находятся в сознании. Врачи прикладывают все усилия для того, чтобы дети поправились как можно быстрее.
В настоящее время в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, ранее в Уфе трое детей отравились парами хлора в сауне. Известно, что родители вместе с двумя сыновьями 12 и 8 лет, а также с 11-летней дочерью, отдыхали в сауне в здании по улице Севастопольской в Орджоникидзевском районе.