В Абзелиловском районе Башкирии два ребенка отравились парами бензина

15:00, 03 окт 2022

В Абзелиловском районе два ребенка отравились бензином. Дети нашли канистру с горючим, открыли ее и надышались парами.



Пострадавших — школьников 11 и 14 лет — доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Известно, что они находятся в сознании. Врачи прикладывают все усилия для того, чтобы дети поправились как можно быстрее.







В настоящее время в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов.



Напомним, ранее в Уфе трое детей отравились парами хлора в сауне. Известно, что родители вместе с двумя сыновьями 12 и 8 лет, а также с 11-летней дочерью, отдыхали в сауне в здании по улице Севастопольской в Орджоникидзевском районе.

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