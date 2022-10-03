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В Уфе на Бирском тракте легковушка столкнулась со встречным грузовиком

В Уфе на Бирском тракте легковушка столкнулась со встречным грузовиком

15:29, 03 окт 2022

В результате аварии водителя легковушки с различными травмами и переломами доставили в больницу, после оказания медпомощи его отпустили.



В Уфе 49-летний водитель за рулем грузовика “МАЗ” столкнулся со встречным Mitsubishi Lancer. Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел сегодня утром, 3 октября, на Бирском тракте. В результате аварии водителя легковушки с различными травмами и переломами доставили в больницу, после оказания медпомощи его отпустили. По факту ДТП начато разбирательство.

“По предварительным данным, водитель легкового автомобиля почувствовал себя за рулём плохо”, — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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