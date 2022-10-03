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На Украине в плен попал военнослужащий из Янаульского района Башкирии

На Украине в плен попал военнослужащий из Янаульского района Башкирии

16:22, 03 окт 2022

В соцсетях распространяются сообщения о пленном военнослужащем из Янаульского района Башкирии.



Мужчина, будучи участником специальной военной операции, попал в плен на Украине. На распространившиеся публикации отреагировал глава Янаульского района Ильшат Вазигатов. Чиновник написал в соцсетях, что ситуация находится на контроле, власти размышляют над тем, как вытащить военнослужащего.


«Люди пересылают друг другу видео, все взбудоражены. И самое главное: неясная информация на личном уровне порождает общественный резонанс. Параллельно идет и фейковая информация от мошенников. А неверное толкование ситуации играет только на руку украинской пропаганде. Поясняю: о положении дел мы знаем, ведем работу совместно с руководством республики. Ситуация на контроле, парня надо вытащить, и вас будем держать в курсе», – написал Ильшат Вазигатов.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Янаульский район происшествия спецоперация Украина
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