В Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Фольксвагена насмерть сбила пешехода
09:16, 04 окт 2022
Около восьми часов вечера в Янаульском районе на 37 км автодороги Нефтекамск-Янаул 33-летняя местная жительница за рулём "Volkswagen Polo" совершила наезд на 38-летнего жителя г.Янаул.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Со слов водителя, мужчина шёл по середине проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии водитель "Калины" опрокинулся в кювет, пострадал пассажир.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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