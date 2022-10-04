В Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Фольксвагена насмерть сбила пешехода

09:16, 04 окт 2022

Около восьми часов вечера в Янаульском районе на 37 км автодороги Нефтекамск-Янаул 33-летняя местная жительница за рулём "Volkswagen Polo" совершила наезд на 38-летнего жителя г.Янаул.



В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Со слов водителя, мужчина шёл по середине проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.



По факту ДТП проводится проверка.



Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии водитель "Калины" опрокинулся в кювет, пострадал пассажир.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии