В Башкирии за минувшие сутки в пожарах погибли 2 человека
09:24, 04 окт 2022
В Башкирии минувшим вечером произошло два пожара, в которых пострадали двое мужчин и женщина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
В деревне Канакачево Кугарчинского района на улице Худайбердина произошло возгорание трактора. В результате пострадал 54-летний мужчина, который получил ожоги лица, шеи и левой кисти. От госпитализации мужчина отказался.
Предварительной причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
В этот же вечер в селе Питяково Бирского района на улице Центральная загорелся жилой бревенчатый дом.
В результате пожара 37-летний мужчина был доставлен в больницу с ожогами. Серьезные ожоги получила 45-летняя женщина, которая попала в реанимацию.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливается.
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