В Башкирии за минувшие сутки в пожарах погибли 2 человека

09:24, 04 окт 2022

В Башкирии минувшим вечером произошло два пожара, в которых пострадали двое мужчин и женщина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.







В деревне Канакачево Кугарчинского района на улице Худайбердина произошло возгорание трактора. В результате пострадал 54-летний мужчина, который получил ожоги лица, шеи и левой кисти. От госпитализации мужчина отказался.



Предварительной причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.



В этот же вечер в селе Питяково Бирского района на улице Центральная загорелся жилой бревенчатый дом.





В результате пожара 37-летний мужчина был доставлен в больницу с ожогами. Серьезные ожоги получила 45-летняя женщина, которая попала в реанимацию.



Причина и обстоятельства произошедшего устанавливается.

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Фото: МЧС по РБ