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В Октябрьском из дома, где загорелась квартира эвакуировали 7 человек

В Октябрьском из дома, где загорелась квартира эвакуировали 7 человек

09:43, 04 окт 2022

В Башкирии загорелась квартира в жилом доме — спасатели эвакуировали семь человек, из них двое детей.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера вечером, 3 октября, в многоквартирном доме в 25 мкр города Октябрьский. Пожар произошел в однокомнатной квартире на 1 этаже 4 этажного дома. В результате ЧП огнем повреждены пластиковая обшивка стен и потолка на площади 3 квадратных метров ванной комнаты, пенополистирольная потолочная плитка на площади 2 квадратных метров в прихожей. Погибших и пострадавших нет.


“Открытое горение ликвидировано в 23:40, ликвидация последствий пожара в 23:42. Из здания эвакуировано 7 человек, в том числе 2 детей. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что около пяти часов утра на шестом этаже в жилом девятиэтажном доме на улице в городе Октябрьском произошел серьезный пожар. Предварительной причиной происшествия стал электронагреватель, который был установлен в комнате, где спал двухлетний ребенок.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар
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