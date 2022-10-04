В Октябрьском из дома, где загорелась квартира эвакуировали 7 человек

09:43, 04 окт 2022

В Башкирии загорелась квартира в жилом доме — спасатели эвакуировали семь человек, из них двое детей.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера вечером, 3 октября, в многоквартирном доме в 25 мкр города Октябрьский. Пожар произошел в однокомнатной квартире на 1 этаже 4 этажного дома. В результате ЧП огнем повреждены пластиковая обшивка стен и потолка на площади 3 квадратных метров ванной комнаты, пенополистирольная потолочная плитка на площади 2 квадратных метров в прихожей. Погибших и пострадавших нет.





“Открытое горение ликвидировано в 23:40, ликвидация последствий пожара в 23:42. Из здания эвакуировано 7 человек, в том числе 2 детей. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливается, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что около пяти часов утра на шестом этаже в жилом девятиэтажном доме на улице в городе Октябрьском произошел серьезный пожар. Предварительной причиной происшествия стал электронагреватель, который был установлен в комнате, где спал двухлетний ребенок.

Читайте также: В Башкирии за минувшие сутки в пожарах погибли 2 человека

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ