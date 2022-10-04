10-летний мальчик из Октябрьского спас младшего брата и родителей из пожара

14:07, 04 окт 2022

В Башкирии произошел пожар в многоквартирном доме. Инцидент произошел в городе Октябрьском в здании по проспекту Ленина, 57. В одной из квартир посреди ночи загорелась проводка. Жертв удалось избежать только благодаря тому, что случайно проснулся сын хозяев квартиры. 10-летний Руслан заметил дым на подушке своего 2-летнего брата Родиона, спавшего рядом.



Быстро взяв братишку на руки, мальчик разбудил родителей. К этому моменту дым окутал уже всю квартиру. Семья выбежала в подъезд, мама сразу же начала вызывать пожарных. Отец до приезда спасателей отчаянно пытался тушить огонь своими силами, но это мало чем помогло: квартира Насибуллиных, в которой уже практически доделали ремонт, сгорела дотла.



Сгорели и школьные принадлежности и учебники Руслана. К счастью, местные жители не остались равнодушными и помогают семье продуктами, учебниками, одеждой и всем, чем могут.

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Фото: ИА Октябрьский Нефтяник / Анастасия Аверина