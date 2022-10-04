В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись 2 отечественных автомобиля, погиб водитель
14:28, 04 окт 2022
В Башкирии столкнулись две вазовские легковушки. Один человек погиб, четыре пострадали.
Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, авария произошла около одиннадцати часов утра 4 октября на третьем километре автодороги Бижбуляк-Приютово в Бижбулякском районе.
По предварительным данным, столкнулись два встречных автомобиля: «ВАЗ-2111» и «ВАЗ-2105». В результате ДТП водитель одиннадцатой модели от полученных травм скончался. Травмы получили водитель «пятерки» и три его пассажира. Их всех госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и представители других служб. Уточняются обстоятельства ДТП.