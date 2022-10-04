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В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись 2 отечественных автомобиля, погиб водитель

В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись 2 отечественных автомобиля, погиб водитель

14:28, 04 окт 2022

В Башкирии столкнулись две вазовские легковушки. Один человек погиб, четыре пострадали.

Как сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, авария произошла около одиннадцати часов утра 4 октября на третьем километре автодороги Бижбуляк-Приютово в Бижбулякском районе.



По предварительным данным, столкнулись два встречных автомобиля: «ВАЗ-2111» и «ВАЗ-2105». В результате ДТП водитель одиннадцатой модели от полученных травм скончался. Травмы получили водитель «пятерки» и три его пассажира. Их всех госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и представители других служб.  Уточняются обстоятельства ДТП.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Бижбулякский район происшествия аварии
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