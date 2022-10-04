В Илишевском районе Башкирии загорелись коровник, гараж и пристрой

11:12, 04 окт 2022

Инцидент произошел сегодня ночью, 4 октября, в деревне Улу-Ялан Илишевского района республики.







В Башкирии загорелись коровник, гараж и пристрой — животные не пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел сегодня ночью, 4 октября, в деревне Улу-Ялан Илишевского района республики. По прибытии пожарных горели коровник размером 20х50 метров, гараж размером 4х6 метров и пристрой размером 4х15 метров. На тушение подано 5 стволов РСК-50, задействовано 15 человек и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Из коровника вывели около 60 голов крупного рогатого скота.





“В 5:55 пожар локализован на общей площади – 1084 квадратных метров, ликвидация открытого горения объявлена в 07:00. Тушение продолжается. Угрозы распространения огня нет. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России”, — добавили в ведомстве.

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Фото: МЧС по РБ