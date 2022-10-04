Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Илишевском районе Башкирии загорелись коровник, гараж и пристрой

В Илишевском районе Башкирии загорелись коровник, гараж и пристрой

11:12, 04 окт 2022

Инцидент произошел сегодня ночью, 4 октября, в деревне Улу-Ялан Илишевского района республики.



В Башкирии загорелись коровник, гараж и пристрой — животные не пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел сегодня ночью, 4 октября, в деревне Улу-Ялан Илишевского района республики. По прибытии пожарных горели коровник размером 20х50 метров, гараж размером 4х6 метров и пристрой размером 4х15 метров. На тушение подано 5 стволов РСК-50, задействовано 15 человек и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Из коровника вывели около 60 голов крупного рогатого скота.


“В 5:55 пожар локализован на общей площади – 1084 квадратных метров, ликвидация открытого горения объявлена в 07:00. Тушение продолжается. Угрозы распространения огня нет. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России”, — добавили в ведомстве.

Читайте также:

В Чишминском районе Башкирии загорелась ферма
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Илишевский район происшествия пожар
Читайте также

В Илишевском районе Башкирии мужчина получил ожоги во время пожара в бане
Происшествия в Башкирии
В Илишевском районе Башкирии мужчина получил ожоги во время пожара в бане
В Ишимбайском районе, из-за удара молнии, загорелся коровник с животными | видео
Происшествия в Башкирии
В Ишимбайском районе, из-за удара молнии, загорелся коровник с животными | видео
В Уфе произошел крупный пожар | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошел крупный пожар | видео
Пожар в Иглинском районе: загорелся склад сыпучих продуктов (видео)
Происшествия в Башкирии
Пожар в Иглинском районе: загорелся склад сыпучих продуктов (видео)


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: