В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись встречные авто, погиб водитель
12:19, 04 окт 2022
В Бижбулякском районе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла около одиннадцати часов дня на 3 км автодороги Бижбуляк-Приютово.
По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2111 и встречный ВАЗ-2105. В результате ДТП водитель одиннадцатой модели от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась водителю второго автомобиля и трём его пассажирам. Они с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе Башкирии четверо молодых людей перевернулись в кювет на автомобиле, один скончался.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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