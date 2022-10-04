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В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись встречные авто, погиб водитель

В Бижбулякском районе Башкирии столкнулись встречные авто, погиб водитель

12:19, 04 окт 2022

В Бижбулякском районе зарегистрировано ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла около одиннадцати часов дня на 3 км автодороги Бижбуляк-Приютово.



По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2111 и встречный ВАЗ-2105. В результате ДТП водитель одиннадцатой модели от полученных травм скончался. Медицинская помощь потребовалась водителю второго автомобиля и трём его пассажирам. Они с различными травмами госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Бижбулякском районе Башкирии четверо молодых людей перевернулись в кювет на автомобиле, один скончался.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Бижбулякский район происшествия аварии
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