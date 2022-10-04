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В центре Уфы возле популярного бара произошла перестрелка

В центре Уфы возле популярного бара произошла перестрелка

16:20, 04 окт 2022

Перед уфимским клубом The Bar в «Гостином дворе» произошла перестрелка. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в МВД Башкирии.



Инцидент произошел в минувшую субботу, 1 октября. По предварительной информации, между посетителем и охранником заведения произошел конфликт.


— Сотрудниками полиции мужчина задержан, травматический пистолет изъят, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в МВД. — По предварительным данным, конфликт возник между подвыпившим местным жителем и охранником заведения, который не пустил пьяного мужчину в бар. Мужчина, в свою очередь, выстрелил в охранника из травматического пистолета. Пострадавшему оказана медицинская помощь, полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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