В центре Уфы возле популярного бара произошла перестрелка
16:20, 04 окт 2022
Перед уфимским клубом The Bar в «Гостином дворе» произошла перестрелка. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в МВД Башкирии.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 1 октября. По предварительной информации, между посетителем и охранником заведения произошел конфликт.
— Сотрудниками полиции мужчина задержан, травматический пистолет изъят, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в МВД. — По предварительным данным, конфликт возник между подвыпившим местным жителем и охранником заведения, который не пустил пьяного мужчину в бар. Мужчина, в свою очередь, выстрелил в охранника из травматического пистолета. Пострадавшему оказана медицинская помощь, полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются.
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