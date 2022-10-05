В Октябрьском пожарные спасли женщину из горящей высотки

09:46, 05 окт 2022

В Октябрьском произошел пожар в многоэтажном доме. Инцидент случился на улице Первомайской.







Как сообщает пресс-служба МЧС, пламя охватило балкон в одной из двухкомнатных квартир в здании. Соседи успели эвакуироваться из подъезда самостоятельно,39-летнюю хозяйку квартиры же пришлось доставать из огня пожарным. К счастью, она выжила, однако медики диагностировали у нее острое отравление продуктами горения. Сейчас женщина лежит в больнице.



— Я вышел тогда на балкон как раз. Открываю окно, мне сразу глаза режет от этого дыма. Горела квартира на этаже ниже. Тут уже и соседи в квартиру звонят, кричат, что горим, — рассказал один из очевидцев пожара.

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Фото: МЧС по РБ