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В Гафурийском районе Башкирии после опрокидывания авто погиб водитель

В Гафурийском районе Башкирии после опрокидывания авто погиб водитель

11:51, 05 окт 2022

Авария произошла на 51 км автодороги Толбазы-Красноусольский.

В Гафурийском районе после опрокидывания авто скончался водитель. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Авария произошла на 51 км автодороги Толбазы-Красноусольский.

Во втором часу ночи 55-летний местный житель перевернулся на "Лада Гранте", где в результате аварии водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Гафурийском районе на 3 км автодороги Красноусольский-Нижний Ташбукан 64-летний житель Межгорья за рулём "Renault Duster", предположительно, на опасном повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Гафурийский район происшествия аварии
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