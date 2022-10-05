В Гафурийском районе Башкирии после опрокидывания авто погиб водитель

11:51, 05 окт 2022

Авария произошла на 51 км автодороги Толбазы-Красноусольский.



В Гафурийском районе после опрокидывания авто скончался водитель. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.







Авария произошла на 51 км автодороги Толбазы-Красноусольский.



Во втором часу ночи 55-летний местный житель перевернулся на "Лада Гранте", где в результате аварии водитель получил травмы несовместимые с жизнью.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Гафурийском районе на 3 км автодороги Красноусольский-Нижний Ташбукан 64-летний житель Межгорья за рулём "Renault Duster", предположительно, на опасном повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

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Фото: ГИБДД по Башкирии