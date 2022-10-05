В Башкирии ребенка на питбайке сбил водитель "Лады Приора"

14:01, 05 окт 2022

4 октября в поселке Нагаево в ДТП пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщает ГИБДД Уфы.



Около 16:00 подросток за рулем питбайка «Kayo», следуя по улице Саиди, не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Лада Приора». Подросток с травмами был доставлен в больницу.







За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим такого права, один из родителей школьника был привлечен к административной ответственности. Ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в ближайшие дни начнется суд над 28-летней Дарьей Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка.

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Фото: ГИБДД по Башкирии