Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Октябрьском подросток умер во время занятий в секции карате

В Октябрьском подросток умер во время занятий в секции карате

14:32, 05 окт 2022

В Октябрьском во время занятия в спортивной секции умер мальчик. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

По данным «Башинформа», 14-летний подросток ходил на карате. На занятии он почувствовал себя плохо и потерял сознание.



— Какой ужас! Как такое могло произойти? Может, болел чем-то. Жалко родителей, — не скрывают своего удивления горожане.

В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Для выяснения причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском пожарные спасли женщину из горящей высотки. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Октябрьский происшествия
Читайте также

В Уфе подросток отравился и умер надышавшись газом из зажигалки
Происшествия в Башкирии
В Уфе подросток отравился и умер надышавшись газом из зажигалки
Стали известны обстоятельства смерти студента уфимского колледжа во время физкультуры
Происшествия в Башкирии
Стали известны обстоятельства смерти студента уфимского колледжа во время физкультуры
Мальчик, умерший в торговом центре Уфы, потерял мать и оказался в детдоме
Происшествия в Башкирии
Мальчик, умерший в торговом центре Уфы, потерял мать и оказался в детдоме
В Октябрьском подросток ограбил пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском подросток ограбил пожилую женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: