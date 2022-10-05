В Октябрьском подросток умер во время занятий в секции карате
14:32, 05 окт 2022
В Октябрьском во время занятия в спортивной секции умер мальчик. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть.
По данным «Башинформа», 14-летний подросток ходил на карате. На занятии он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
— Какой ужас! Как такое могло произойти? Может, болел чем-то. Жалко родителей, — не скрывают своего удивления горожане.
В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Для выяснения причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском пожарные спасли женщину из горящей высотки.
Источник:
www.proural.info
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