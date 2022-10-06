В Янаульском районе Башкирии водитель Daewoo Gentra погиб, опрокинувшись в кювет

10:10, 06 окт 2022

В Янаульском районе Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.







Вечером на 30 км дороги Старокудашево – Старый Орьебаш мужчина за рулем Daewoo Gentra допустил опрокидывание автомобиля. В результате водитель скончался на месте, а его 18-летний пассажир доставлен в больницу с травмами.



По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Фольксвагена насмерть сбила пешехода. Со слов водителя, мужчина шёл по середине проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде.

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Фото: ГИБДД по Башкирии