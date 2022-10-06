В Уфе педофил надругался в кустах над подростком: родители в школьных чатах бьют тревогу

14:37, 06 окт 2022

В школьных чатах родители бьет тревогу и просят не отпускать детей на улицу в одиночку.



В Советском районе Уфы в районе фирмы "Мир" неизвестный напал на девушку-подростка и надругался над ней. Инцидент произошел накануне, 5 октября.







Как сообщил источник в правоохранительных органах, сейчас полицейские ищут подозреваемого. В школьных чатах родители бьют тревогу и просят не отпускать детей на улицу одних. Сейчас по району разосланы ориентировки с фотороботом мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется поиск предполагаемого маньяка.



Ранее сообщалось о том, что в центре Уфы возле популярного бара произошла перестрелка.

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