В Салавате после столкновения с легковушкой скончался 25-летний мотоциклист
19:21, 06 окт 2022
Сегодня, 6 октября, в Салавате в страшной аварии погиб 25-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
Как рассказали в ведомстве, утром на улице Ленинградской столкнулись "Лада Гранта" и мотоцикл Honda. В результате аварии водителя двухколесного транспорта с различными травмами доставили в больницу, но в 17:45 часов мужчина скончался.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.