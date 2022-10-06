В Салавате после столкновения с легковушкой скончался 25-летний мотоциклист

19:21, 06 окт 2022

Сегодня, 6 октября, в Салавате в страшной аварии погиб 25-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Как рассказали в ведомстве, утром на улице Ленинградской столкнулись "Лада Гранта" и мотоцикл Honda. В результате аварии водителя двухколесного транспорта с различными травмами доставили в больницу, но в 17:45 часов мужчина скончался.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



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Фото: ГИБДД по РБ