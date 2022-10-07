В Уфе, из-за пожара в квартире на 8 этаже, эвакуировали 60 человек
09:38, 07 окт 2022
Загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет.
Сегодня утром, 7 октября, в Уфе в многоквартирном доме по улице Лесотехникума загорелась квартира — из зоны возгорания сотрудники МЧС России спасли 18 человек, в том числе 6 детей, еще 42 человека эвакуировали. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет.
“Подан ствол на тушение, горение домашнего имущества потушено на площади 5 квадратных метров в 07:11. Сейчас в причине пожара разбирается дознаватель МЧС России”, — рассказали в ведомстве.