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В Уфе, из-за пожара в квартире на 8 этаже, эвакуировали 60 человек

В Уфе, из-за пожара в квартире на 8 этаже, эвакуировали 60 человек

09:38, 07 окт 2022

Загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет.

Сегодня утром, 7 октября, в Уфе в многоквартирном доме по улице Лесотехникума загорелась квартира — из зоны возгорания сотрудники МЧС России спасли 18 человек, в том числе 6 детей, еще 42 человека эвакуировали. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет.



“Подан ствол на тушение, горение домашнего имущества потушено на площади 5 квадратных метров в 07:11. Сейчас в причине пожара разбирается дознаватель МЧС России”, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе вода из фонтана затопила площадь Салавата Юлаева.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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