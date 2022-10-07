В Уфе, из-за пожара в квартире на 8 этаже, эвакуировали 60 человек

09:38, 07 окт 2022

Загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет.



Сегодня утром, 7 октября, в Уфе в многоквартирном доме по улице Лесотехникума загорелась квартира — из зоны возгорания сотрудники МЧС России спасли 18 человек, в том числе 6 детей, еще 42 человека эвакуировали. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже. Погибших и пострадавших нет.







“Подан ствол на тушение, горение домашнего имущества потушено на площади 5 квадратных метров в 07:11. Сейчас в причине пожара разбирается дознаватель МЧС России”, — рассказали в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе вода из фонтана затопила площадь Салавата Юлаева.

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Фото: МЧС по РБ