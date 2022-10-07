В Уфе мужчина избил девушку из-за того, что его понюхала ее собака (ВИДЕО)

15:18, 07 окт 2022

В Уфе мужчина избил девушку, которая заходила в подъезд своего дома с собакой. Ему не понравилось то, что животное понюхало его, об этом сообщил паблик Mash Batash.





Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка после прогулки с собакой спокойно заходила в подъезд дома на улице Степана Злобина. Пес понюхал мужчину со спины, чем вызвал его недовольство. Уфимка закрыла дверь, но после вновь вышла на улицу. Тогда агрессор схватил ее за руку, повалил на бетонную плитку и начал душить.



Мужчину остановил молодой парень, который подъехал к дому. Агрессор, увидев, что вокруг собрались люди, поспешил уйти.

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Фото: скриншот видео