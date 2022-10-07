В Туймазинском районе Башкирии рабочий упал в дробилку и погиб

21:23, 07 окт 2022

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства жуткого несчастного случая на производстве. Подробности трагедии сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан.







По предварительным данным, ночью с 6 на 7 октября 2022 года в семи километрах от села Серафимовский при производстве работ по добыче щебня 34-летний рабочий коммерческой организации упал в дробилку дробильно-сортировочной установки. От полученных телесных повреждений молодой мужчина скончался на месте.



Туймазинским межрайонным следственным отделом сейчас проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.





На место происшествия выехали следователь СКР и полицейские. Состоялся осмотр места происшествия, назначена экспертиза, опрашиваются сотрудники и руководство предприятия, инициирована проверка в Госинспекции труда РБ. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, дадут правовую оценку.

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Фото: Следком РБ