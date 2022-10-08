В Белебеевском районе Башкирии, не справившись с управлением, погиб водитель трактора

10:36, 08 окт 2022

В Белебеевском районе произошла авария со смертельным исходом, в результате которой погиб 56-летний водитель трактора.



Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, трагедия произошла в деревне Шаровка. По одной из версий, водитель не справился с управлением и опрокинулся в правый кювет. Полиция начала разбирательство.



По данным ГИБДД, с начала недели в республике было зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли семь человек, 63 пострадали.



Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе Башкирии водитель Toyota RAV4 насмерть сбил женщину.



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