В Караидельском районе Башкирии столкнулись 2 катера, есть пострадавший
12:53, 08 окт 2022
Сегодня, 8 октября, на реке Уфа напротив физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» в Караидельском районе, столкнулись два катера.
Известно, что в момент происшествия на двух лодках «BESTER-480 open» и «Амур» находили пять человек. Пострадал 33-летний мужчина, которого после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Подробности происшествия уточняются, сообщили в МЧС республики. На место выехали восемь сотрудников ведомства и четыре единицы техники.
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Источник:
www.sobkor02.ru
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