В Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору
10:51, 09 окт 2022
Инцидент произошел сегодня ночью, 9 октября, на улице Комарова в Орджоникидзевском районе.
В Уфе пьяный 46-летний водитель Suzuki Swift не справился с управлением и въехал в электроопору. Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел сегодня ночью, 9 октября, на улице Комарова в Орджоникидзевском районе. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. По факту ДТП начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина избил девушку из-за того, что его понюхала ее собака. Мужчину остановил молодой парень, который подъехал к дому. Агрессор, увидев, что вокруг собрались люди, поспешил уйти.