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В Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору

В Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору

10:51, 09 окт 2022

Инцидент произошел сегодня ночью, 9 октября, на улице Комарова в Орджоникидзевском районе.



В Уфе пьяный 46-летний водитель Suzuki Swift не справился с управлением и въехал в электроопору. Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе, инцидент произошел сегодня ночью, 9 октября, на улице Комарова в Орджоникидзевском районе. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина избил девушку из-за того, что его понюхала ее собака. Мужчину остановил молодой парень, который подъехал к дому. Агрессор, увидев, что вокруг собрались люди, поспешил уйти.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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