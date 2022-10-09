В Сибае перевернулась лодка с двумя рыбаками

18:54, 09 окт 2022

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.



Сегодня, 9 октября, в Сибае на городском пляже перевернулась лодка с двумя рыбаками. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, мужчины выбрались из воды самостоятельно. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.



Ранее в Госкомитете по ЧС сообщили о серьезной аварии, которая произошла накануне в Сибае. В результате происшествия пострадал 19-летний водитель, которого пришло деблокировать.



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Фото: МЧС по РБ