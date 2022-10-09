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В Абзелиловском районе Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего пассажиров

В Абзелиловском районе Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего пассажиров

21:14, 09 окт 2022

Сотрудники ГИБДД задержали в Абзелиловском районе пьяного водителя автобуса. Мужчина перевозил четверых пассажиров из Магнитогорска в Белорецк, сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.



Автобус для проверки документов остановили на 250 километре автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. Инспекторы ДПС заподозрили, что 40-летий житель Челябинской области был пьян. После того, как ему предложили пройти освидетельствование, прибор показал наличие 0.161 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.


Водителя сразу же отстранили от управления автобусом. В отношении него полицейские составили протокол. Автобус отправили на штрафстоянку, а пассажиров увезли на другом транспортном средстве, который организовал для них автоперевозчик.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Абзелиловский район происшествия
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