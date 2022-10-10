В Октябрьском загорелась однокомнатная квартира: погибла женщина

09:01, 10 окт 2022

В Башкирии в городе Октябрьском в пятиэтажке загорелась однокомнатная квартира – в результате пожара пожарные обнаружили тело 48-летней женщины.



ЧП произошло сегодня, 10 октября, ночью в 2:30 на улице Луначарского, 4.







Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар вспыхнул на 4-ом этаже. Были спасены три человека, из них один ребенок, еще 30 человек были эвакуированы.



В 2:45 пожар уже был локализован на площади 25 кв. метров, в 2:57 открытое горение было ликвидировано.



Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском пожарные спасли женщину из горящей высотки. Как сообщает пресс-служба МЧС, пламя охватило балкон в одной из двухкомнатных квартир в здании.

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Фото: МЧС по РБ