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В Октябрьском загорелась однокомнатная квартира: погибла женщина

В Октябрьском загорелась однокомнатная квартира: погибла женщина

09:01, 10 окт 2022

В Башкирии в городе Октябрьском в пятиэтажке загорелась однокомнатная квартира – в результате пожара пожарные обнаружили тело 48-летней женщины.

ЧП произошло сегодня, 10 октября, ночью в 2:30 на улице Луначарского, 4.



Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар вспыхнул на 4-ом этаже. Были спасены три человека, из них один ребенок, еще 30 человек были эвакуированы.

В 2:45 пожар уже был локализован на площади 25 кв. метров, в 2:57 открытое горение было ликвидировано.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском пожарные спасли женщину из горящей высотки. Как сообщает пресс-служба МЧС, пламя охватило балкон в одной из двухкомнатных квартир в здании. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия пожар
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