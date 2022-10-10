Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе женщина на иномарке сбила ребенка

В Уфе женщина на иномарке сбила ребенка

10:59, 10 окт 2022

На выходных в Уфе под колеса автомобиля попал семилетний ребенок. ДТП произошло в Нагаево на улице Золотистой.

По данным ГИБДД столицы, 39-летняя уфимка за рулем Skoda Octavia наехала на мальчика, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший получил травмы, его доставили в больницу.

В настоящее время полиция детально разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору.  В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. По факту ДТП начато разбирательство.

Читайте также:

В Абзелиловском районе Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего пассажиров
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: ГИБДД по Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
Читайте также

В Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору
Происшествия в Башкирии
В Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору
В Башкирии женщина за рулем иномарки сбила мальчика на самокате
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина за рулем иномарки сбила мальчика на самокате
Авария в Октябрьском: пьяный водитель «Нивы» врезался в ВАЗ-2115
Общество в Башкирии
Авария в Октябрьском: пьяный водитель «Нивы» врезался в ВАЗ-2115
В Уфе женщина за рулем "Рено" сбила пешехода
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина за рулем "Рено" сбила пешехода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: