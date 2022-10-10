В Уфе женщина на иномарке сбила ребенка

10:59, 10 окт 2022

На выходных в Уфе под колеса автомобиля попал семилетний ребенок. ДТП произошло в Нагаево на улице Золотистой.



По данным ГИБДД столицы, 39-летняя уфимка за рулем Skoda Octavia наехала на мальчика, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший получил травмы, его доставили в больницу.



В настоящее время полиция детально разбирается в обстоятельствах случившегося.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. По факту ДТП начато разбирательство.



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Фото: ГИБДД по Уфе