В Уфе женщина на иномарке сбила ребенка
10:59, 10 окт 2022
На выходных в Уфе под колеса автомобиля попал семилетний ребенок. ДТП произошло в Нагаево на улице Золотистой.
По данным ГИБДД столицы, 39-летняя уфимка за рулем Skoda Octavia наехала на мальчика, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший получил травмы, его доставили в больницу.
В настоящее время полиция детально разбирается в обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Комарова пьяный водитель Suzuki въехал в электроопору. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. По факту ДТП начато разбирательство.
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Источник:
www.proural.info
Фото: ГИБДД по Уфе
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