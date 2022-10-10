В Абзелиловском районе Башкирии от удара током погиб подросток
11:33, 10 окт 2022
В деревне Баишево Абзелиловского района накануне погиб 12-летний подросток. Мальчика на улице ударило током.
Пятеро друзей пошли погулять. По предварительным данным, они хотели залезть на крышу гаража. Погибший решил пойти первым и начал карабкаться на стоящий рядом тополь. Как пишет «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, ребенок мог схватиться двумя руками за провод, чтобы не упасть, и в этот момент получил разряд в 220 вольт.
Дети сразу же побежали рассказать о случившемся взрослым. Те вызвали скорую помощь, но прибывшие на место врачи уже ничем не могли помочь подростку: он скончался на месте.