В Абзелиловском районе Башкирии от удара током погиб подросток

11:33, 10 окт 2022

В деревне Баишево Абзелиловского района накануне погиб 12-летний подросток. Мальчика на улице ударило током.



Пятеро друзей пошли погулять. По предварительным данным, они хотели залезть на крышу гаража. Погибший решил пойти первым и начал карабкаться на стоящий рядом тополь. Как пишет «Башинформ» со ссылкой на собственный источник, ребенок мог схватиться двумя руками за провод, чтобы не упасть, и в этот момент получил разряд в 220 вольт.







Дети сразу же побежали рассказать о случившемся взрослым. Те вызвали скорую помощь, но прибывшие на место врачи уже ничем не могли помочь подростку: он скончался на месте.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего пассажиров.

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