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В Стерлитамакском районе Башкирии скончался водитель "Лады Ларгус", его пассажир госпитализирован

В Стерлитамакском районе Башкирии скончался водитель "Лады Ларгус", его пассажир госпитализирован

12:02, 10 окт 2022

В Стерлитамакском районе произошла авария с погибшим.

В Башкирии в ДТП на автодороге Стерлитамак-Стерлибашево погиб водитель "Лады Ларгус", а его 30-летний пассажир с травмами был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, утром 42-летний мужчина на авто на повороте съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии из-за пьяного водителя “девятки” пострадала 15-летняя девушка.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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