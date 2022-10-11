Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белорецком районе Башкирии медведь начал регулярно забредать на дачные участки

В Белорецком районе Башкирии медведь начал регулярно забредать на дачные участки

10:57, 11 окт 2022

Он повалил дерево, сломал забор, съел все ягоды и яблоки и повредил трубы.

Мэрия Белорецка сообщила о том, что на территории района осенью участились случаи появления медведей в населенных пунктах.



Иногда зверей просто замечали вблизи мест проживания людей, но были отмечены и более опасные случаи.

Так, в октябре медведь несколько дней бродил по дачному участку женщины и разорил его, сломав забор, деревья, трубы и съев все ягоды и яблоки, а в сентябре в селе Узянбаш удалось поймать зверя, нападавшего на домашний скот.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии нашли останки пропавшего пожилого жителя Белорецкого района

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецкий район происшествия
Читайте также

В Аургазинском районе в одну из деревень повадился медведь
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе в одну из деревень повадился медведь
Как сушить ягоды и фрукты
Это интересно
Как сушить ягоды и фрукты
В Башкирии медведи начали нападать на домашний скот
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведи начали нападать на домашний скот
В одном из районов Башкирии дикие псы поедают домашний скот
Происшествия в Башкирии
В одном из районов Башкирии дикие псы поедают домашний скот


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: