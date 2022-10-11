В Белорецком районе Башкирии медведь начал регулярно забредать на дачные участки
10:57, 11 окт 2022
Он повалил дерево, сломал забор, съел все ягоды и яблоки и повредил трубы.
Мэрия Белорецка сообщила о том, что на территории района осенью участились случаи появления медведей в населенных пунктах.
Иногда зверей просто замечали вблизи мест проживания людей, но были отмечены и более опасные случаи.
Так, в октябре медведь несколько дней бродил по дачному участку женщины и разорил его, сломав забор, деревья, трубы и съев все ягоды и яблоки, а в сентябре в селе Узянбаш удалось поймать зверя, нападавшего на домашний скот.