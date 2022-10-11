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Жительница Иглинского района Башкирии во время сбора грибов в лесу обнаружила артиллерийский снаряд

Жительница Иглинского района Башкирии во время сбора грибов в лесу обнаружила артиллерийский снаряд

11:25, 11 окт 2022

В Иглинском районе местная жительница во время сбора грибов в лесу обнаружила боеприпас.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии РБ, женщина нашла вблизи села Улу-Теляк и сразу же позвонила в правоохранительные органы.

По прибытии на место, специалисты Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что это 152-мм артиллерийский снаряд, является взрывоопасным. С соблюдением всех требований безопасности он был вывезен на безопасное расстояние от населенных пунктов и уничтожен.

Ранее сообщалось о том, что в селе Иглино загорелся деревянный дом. Посреди ночи хозяева проснулись, когда практически все строение находилось в дыму. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: Росгвардия
Теги: Иглинский район происшествия
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