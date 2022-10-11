Жительница Иглинского района Башкирии во время сбора грибов в лесу обнаружила артиллерийский снаряд
11:25, 11 окт 2022
В Иглинском районе местная жительница во время сбора грибов в лесу обнаружила боеприпас.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии РБ, женщина нашла вблизи села Улу-Теляк и сразу же позвонила в правоохранительные органы.
По прибытии на место, специалисты Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что это 152-мм артиллерийский снаряд, является взрывоопасным. С соблюдением всех требований безопасности он был вывезен на безопасное расстояние от населенных пунктов и уничтожен.
Ранее сообщалось о том, что в селе Иглино загорелся деревянный дом. Посреди ночи хозяева проснулись, когда практически все строение находилось в дыму.