В Мелеузовском районе Башкирии неопытный водитель насмерть сбил велосипедиста

11:29, 11 окт 2022

В Мелеузовском районе Башкирии под колесами иномарки погиб 64-летний велосипедист. Мужчина ехал в попутном с автомобилем направлении.







Все случилось около восьми часов вечера на первом километре дороги Салават-Зирган. 26-летний водитель «Шевроле Ланоса» сбил пенсионера – тот погиб на месте. Автоинспекторы выяснили, что автомобиль не был зарегистрирован, а молодой человек получил права меньше года назад.



Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Башкирии погиб водитель "Лады Гранта" опрокинувшись с дороги в воду. Со слов пассажирки, до трагедии они вместе распивали спиртные напитки на берегу реки Белой.

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Фото: ГИБДД по РБ