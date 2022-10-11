В Салаватском районе Башкирии мужчина зарезал приятеля и лег спать

11:39, 11 окт 2022

В Салаватском районе полицейскими задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает МВД по РБ.







Мужчины снимали квартиру и работали вместе разнорабочими. После трудового дня они решили выпить алкоголь на рабочем месте, а затем продолжили посиделки дома. Приятели поругались, когда пытались решить, кто пойдет за очередной добавкой. В ходе словесной перепалки подозреваемому не понравились оскорбления в свой адрес, и он схватил кухонный нож, которым нанес удар своему товарищу в грудь.





От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте, а 37-летний злоумышленник ушел спать. Убитого заметил случайно заехавший в квартиру работодатель, который и вызвал скорую помощь.



В отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он был заключен под стражу.

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Фото: МВД по РБ