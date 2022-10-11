Без вести пропавшего в Оренбургской области жителя Башкирии начали искать водолазы

14:41, 11 окт 2022

В Оренбургской области ведутся поиски без вести пропавшего жителя Стерлитамака Аслана Игизова. Мужчина исчез 29 сентября. В последний раз его видели на трассе М-5 «Урал», в 2-3 км от села Тоцкое, сообщают волонтеры поискового отряда «ОренСпас».







9 октября жительница Тоцкого района, ловившая рыбу на берегу пруда рядом с поселком Молодежный, обнаружила вещи и документы пропавшего. Водолазы Оренбургской областной аварийно-спасательной службы прочесали дно водоема. Поиски не дали никаких результатов, передают местные издания.



Приметы пропавшего: среднего телосложения, волосы короткие чёрные, глаза карие.





Особые приметы: на груди татуировка «Луна».



Был одет: свитер, лёгкая тёмно-синяя куртка, чёрные брюки.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят позвонить по телефонам: 02, +7 (35349) 2-13-40 — полиция, +7 (3532) 222-982, +7 (9033) 922-982 — ПСО «ОренСпас.

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