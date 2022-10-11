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В Бирском районе Башкирии спасатели извлекли из воды тело утонувшего мужчины

В Бирском районе Башкирии спасатели извлекли из воды тело утонувшего мужчины

18:14, 11 окт 2022

Сегодня, 11 октября, в Бирском районе Башкирии спасатели вытащили из воды тело мужчины. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в реке Бирь неподалеку от деревни Улеево. Сельчане обнаружили в воде страшную находку и немедленно вызвали спасателей.



Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить личность погибшего мужчины, а также установить, была ли его смерть результатом несчастного случая, или тут есть криминальная составляющая.

Ранее сообщалось о том, что В Бирском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бирский район происшествия
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