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В Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет

В Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет

10:24, 12 окт 2022

Рано утром в Кармаскалинском районе на 24 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма перед ЖД переездом 32-летний местный житель за рулём "BMW X6", предположительно, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель и его 29-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы. Химико-токсикологическое исследование покажет в каком состоянии водитель управлял транспортом. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы. 


Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии погиб водитель ВАЗ 2114, наехав на ограждение и опрокинувшись в кювет.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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