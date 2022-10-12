В Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет

10:24, 12 окт 2022

Рано утром в Кармаскалинском районе на 24 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма перед ЖД переездом 32-летний местный житель за рулём "BMW X6", предположительно, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель и его 29-летняя пассажирка с различными травмами госпитализированы. Химико-токсикологическое исследование покажет в каком состоянии водитель управлял транспортом. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.





Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии погиб водитель ВАЗ 2114, наехав на ограждение и опрокинувшись в кювет.

Читайте также: В Мелеузовском районе Башкирии неопытный водитель насмерть сбил велосипедиста

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии