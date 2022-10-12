В следственном изоляторе Стерлитамака произошел пожар

14:09, 12 окт 2022

В следственном изоляторе №3 в башкирском городе Стерлитамаке вечером 11 октября произошел пожар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали видео, на которых видно, как из окна одного из помещений валит огонь. В региональном ФСИН подтвердили информацию.







– В помещении здания следственного изолятора произошло возгорание на площади 1 кв.м. На место были вызваны сотрудники МЧС России. Горение ликвидировано до прибытия пожарной охраны, – передали в ведомстве.



Там добавили, что пострадавших в ходе инцидента нет.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2.

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