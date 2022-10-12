В следственном изоляторе Стерлитамака произошел пожар
14:09, 12 окт 2022
В следственном изоляторе №3 в башкирском городе Стерлитамаке вечером 11 октября произошел пожар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали видео, на которых видно, как из окна одного из помещений валит огонь. В региональном ФСИН подтвердили информацию.
– В помещении здания следственного изолятора произошло возгорание на площади 1 кв.м. На место были вызваны сотрудники МЧС России. Горение ликвидировано до прибытия пожарной охраны, – передали в ведомстве.
Там добавили, что пострадавших в ходе инцидента нет.