Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В следственном изоляторе Стерлитамака произошел пожар

В следственном изоляторе Стерлитамака произошел пожар

14:09, 12 окт 2022

В следственном изоляторе №3 в башкирском городе Стерлитамаке вечером 11 октября произошел пожар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали видео, на которых видно, как из окна одного из помещений валит огонь. В региональном ФСИН подтвердили информацию.



– В помещении здания следственного изолятора произошло возгорание на площади 1 кв.м. На место были вызваны сотрудники МЧС России. Горение ликвидировано до прибытия пожарной охраны, – передали в ведомстве.

Там добавили, что пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также

В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2
В Уфе произошел пожар в многоэтажном жилом доме | видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошел пожар в многоэтажном жилом доме | видео
В Стерлитамаке из огня загоревшейся квартиры спасли трех жителей
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке из огня загоревшейся квартиры спасли трех жителей
В столице Башкирии произошел пожар в терапевтическом отделении больницы
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии произошел пожар в терапевтическом отделении больницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: