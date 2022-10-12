14:16, 12 окт 2022

В Башкирии 13-летняя девочка спасла из пожара младших братьев и сестер, но сама надышалась едким дымом, еще одна 6-летняя девочка госпитализирована.







Как рассказали в пресс-службе МЧС России по РБ, сегодня, 12 октября, в населенном пункте Шахтау Стерлитамака загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом. К тушению привлечено 32 человека и 15 единиц техники. В доме вместе с матерью проживало 9 детей, на момент пожара в доме были пятеро из них. Самая старшая сестра первой обнаружила возгорание и вывела младших в безопасное место, но сама надышалась едким дымом. Также надышалась ещё одна 6-летняя девочка. Погибших нет. Сейчас дети находятся в больнице, двое из них госпитализированы.





“В 12:42 пожар локализован на площади 60 квадратных метров. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, работают эксперт пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Рассматривается вопрос о размещении детей. Информация оперативная, уточняется”, — добавили в ведомстве.

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