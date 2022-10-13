В Краснокамском районе Башкирии водитель ВАЗ-2112 столкнулся с мопедом, пострадали двое
10:15, 13 окт 2022
В восьмом часу вечера в Краснокамском районе на ул. Дружбы с.Николо-Березовка 36-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, предположительно, при повороте налево, допустил столкновение с мопедом "Вулкан".
В результате аварии 25-летний водитель двухколесного транспорта и его 42-летний пассажир получили травмы. Освидетельствование участников ДТП показало, что водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ДТП собраны материалы для принятия процессуального решения.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы.
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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