В Краснокамском районе Башкирии водитель ВАЗ-2112 столкнулся с мопедом, пострадали двое

10:15, 13 окт 2022

В восьмом часу вечера в Краснокамском районе на ул. Дружбы с.Николо-Березовка 36-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, предположительно, при повороте налево, допустил столкновение с мопедом "Вулкан".







В результате аварии 25-летний водитель двухколесного транспорта и его 42-летний пассажир получили травмы. Освидетельствование участников ДТП показало, что водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ДТП собраны материалы для принятия процессуального решения.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии