Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Краснокамском районе Башкирии водитель ВАЗ-2112 столкнулся с мопедом, пострадали двое

В Краснокамском районе Башкирии водитель ВАЗ-2112 столкнулся с мопедом, пострадали двое

10:15, 13 окт 2022

В восьмом часу вечера в Краснокамском районе на ул. Дружбы с.Николо-Березовка 36-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, предположительно, при повороте налево, допустил столкновение с мопедом "Вулкан".



В результате аварии 25-летний водитель двухколесного транспорта и его 42-летний пассажир получили травмы. Освидетельствование участников ДТП показало, что водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ДТП собраны материалы для принятия процессуального решения.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых четырнадцать человек получили травмы. 

Читайте также:

В Кармаскалинском районе Башкирии водитель БМВ опрокинулся в кювет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Краснокамский район происшествия аварии
Читайте также

Авария в Салаватском районе Башкирии: водитель "Lifan X60" опрокинулся в кювет, пострадали двое
Происшествия в Башкирии
Авария в Салаватском районе Башкирии: водитель "Lifan X60" опрокинулся в кювет, пострадали двое
Авария в Октябрьском: водитель УАЗа не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112
Происшествия в Башкирии
Авария в Октябрьском: водитель УАЗа не уступил дорогу встречному ВАЗ-2112
ДТП в Кумертау: водитель "Chevrolet Niva" наехал на пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Кумертау: водитель "Chevrolet Niva" наехал на пожилую женщину
В Октябрьском водитель Chevrolet Lanos сбил пятилетнего ребенка на самокате
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском водитель Chevrolet Lanos сбил пятилетнего ребенка на самокате


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: