Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Абзелиловском районе Башкирии, из-за выбежавшего табуна лошадей, произошла авария

В Абзелиловском районе Башкирии, из-за выбежавшего табуна лошадей, произошла авария

14:38, 13 окт 2022

В Абзелиловском районе из-за табуна лошадей произошло ДТП. «Лада Ларгус» и «Лада Гранта» столкнулись рядом с деревней Кужаново.



— Я ехал по дороге, и вдруг на дорогу выбежали лошади. Теперь машину ремонтировать придется, а это очень дорого. Что делать, не знаю, до сих пор трясет, — рассказал один из водителей.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время инспекторы ГИБДД проводят проверку.

Правоохранители отмечают, что ДТП с участием животных может привести к трагическим последствиям. Так, ранее в Абзелиловском районе из-за наезда автомобиля на табун лошадей три подростка погибли, две девушки получили серьезные травмы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: Гибдд по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
Читайте также

ДТП в Абзелиловском районе: возле деревни Таштимерово кроссовер врезался в табун лошадей
Происшествия в Башкирии
ДТП в Абзелиловском районе: возле деревни Таштимерово кроссовер врезался в табун лошадей
В Абзелиловском районе у фермера похитили табун лошадей
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе у фермера похитили табун лошадей
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе двое мужчин украли 17 лошадей
Водитель сбивший табун лошадей в Туймазинском районе умер в больнице не приходя в сознание
Происшествия в Башкирии
Водитель сбивший табун лошадей в Туймазинском районе умер в больнице не приходя в сознание


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: