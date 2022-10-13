В Абзелиловском районе Башкирии, из-за выбежавшего табуна лошадей, произошла авария

14:38, 13 окт 2022

В Абзелиловском районе из-за табуна лошадей произошло ДТП. «Лада Ларгус» и «Лада Гранта» столкнулись рядом с деревней Кужаново.







— Я ехал по дороге, и вдруг на дорогу выбежали лошади. Теперь машину ремонтировать придется, а это очень дорого. Что делать, не знаю, до сих пор трясет, — рассказал один из водителей.



К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время инспекторы ГИБДД проводят проверку.



Правоохранители отмечают, что ДТП с участием животных может привести к трагическим последствиям. Так, ранее в Абзелиловском районе из-за наезда автомобиля на табун лошадей три подростка погибли, две девушки получили серьезные травмы.

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Фото: Гибдд по РБ